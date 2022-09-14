Didim’de 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi
Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan nesli tehlike altında olan 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.
Aydın’ın Didim ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan nesli tehlike altında olan 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi.
Olay, 13 Eylül Salı günü akşam saatlerinde Batıköy Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahallede uygulama yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Durdurulan araçta yapılan aramada çuvalların içerisinde yaklaşık 100 kilogram deniz börülcesi ele geçirildi. Araç sürücüsü olan şahıs hakkında biyokaçakçılık çerçevesinde 2872 Sayılı Çevre Kanunun ’biyolojik çeşitliliğinin sağlanması bakımından nesli tehdit veya tehlike altında olanlar ile nadir bitki ve hayvan türlerinin korunması’ maddesine istinaden işlem yapıldı. Ele geçirilen deniz börülceleri de Milli Parklar Müdürlüğü’ne teslim edildi.
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