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Didim’de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

AYDIN 15.06.2021, 14:16
Didim’de 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı operasyonda 100 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğümüz Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Kom Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında H.Ç. isimli şahsın İzmir ilinden yüklü miktarda ectasy hap getireceği bilgisi üzerine yapılan çalışmalarda şahsın otobüsle Didim’e geleceği tespit edilerek, ilçeye giriş yaptığı sırada yakalandı. Şahsın yapılan aramasında 18 adet pembe, 22 adet turuncu, 60 adet mor renkte olmak üzere toplam 100 adet üçgen şeklinde üzerinde kurukafa sembolü bulunan ectasy hap ele geçirildi. H.Ç. isimli şahıs sevk edildiği adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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