Didim’de 1 yıl aradan sonra Carettalar yumurta bıraktı

2019 yılında Aydının Didim ilçesindeki bir plaja yumurta bırakan Caretta Caretta deniz kaplumbağası bir yıllık aranın ardından yeniden aynı plaja yumurtalarını bıraktı. Yumurtaların bırakıldığı alan koruma altına alındı.

Didim Çamlık mahallesi Parlamenterler Sitesi Plajına 2019 yılında yumurta bırakan Caretta Caretta deniz kaplumbağası bir yıllık aranın ardından yeniden aynı plaja yumurtalarını bıraktı. İribaş deniz kaplumbağasını plajda gören site sakinleri durumu site yönetimine bildirdi. Site Başkanı Caner Ataman ise durumu EKODOSD’a bildirdi. EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü bölgede inceleme yaparak yumurtaların yerini tespit etti. Yuva alanının çevresi, Aydın Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü, EKODOSD ve Site Yönetimi işbirliğiyle koruma altına alınarak, bilgilendirme panoları asıldı.

Parlamenterler sitesi yönetim kurulu başkanı Caner Ataman ise kaplumbağanın sitelerinin kumsalına gelerek yuva yapmasından son derece mutlu olduğunu, bu tür nadir deniz canlılarının korunması için kendilerinin de çok duyarlılık gösterdiklerini ve kumsallarında bulunan yuvaya sahip çıkacaklarını belirtti.

EKODOSD Başkanı Bahattin Sürücü ise 2019 yılında, plajda 77 yavrunun çıktığı yuvadan, bu yıl kaç yavru çıkacağı site sakinleri arasında merak konusu olduğunu ifade ederek kaplumbağanın yavrularının çıkmadan önce Parlamenterler Sitesi’nde bir sunum gerçekleştirecek ve farkındalık çalışması yapacaklarını dile getirdi.