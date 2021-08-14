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Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü

Didim Tenis Kulübü öğrencileri ile makamında görüşen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Spor ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi.

AYDIN 14.08.2021, 11:23
Didim Tenis Kulübü öğrencileri Başkan Atabay ile görüştü

Didim Tenis Kulübü öğrencileri ile makamında görüşen Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, "Spor ve sporcunun daima destekçisi olacağız" dedi.

Didim Tenis Kulübü öğrencileri katıldıkları yaz turnuvalarında kazandıkları madalyalar ile birlikte Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ı makamında ziyaret etti. Tenisçi öğrencilere Didim Tenis Kulübü hocaları, yönetim kurulu üyeleri ve aileleri de eşlik etti. Spora ve sporcuya katkılarından dolayı Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’a teşekkür eden tenisçiler, önümüzdeki yıl Didim’in ilk kez uluslararası tenis turnuvasına ev sahipliği yapmak için hazırlıklara başlandığının müjdesini verdi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “İlçemiz de tenis sporunun uluslararası bir seviyeye çıkmasından dolayı mutluyuz. Tüm dereceye giren tenisçilerimizi başarılarından dolayı kutluyorum. Didim Belediyesi olarak sporun ve sporcunun daima destekçisi olacağız” dedi.
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