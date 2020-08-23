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Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor

DİDİM’İN SOKAKLARI BELEDİYENİN KENDİ BETONUYLA YENİLENİYOR

AYDIN 23.08.2020, 09:19
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Didim sokakları beton santrali ile yenileniyor

Aydının Didim ilçesinde belediyenin giderlerinin azaltılması, kurumsal yerinde üretim daha hızlı hizmet anlayışıyla kurulan beton santraliyle Didim’in sokakları yeni bir çehreye kavuşuyor.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın belediyenin kendi betonunu üretmesi anlamında çalışmasını başlattığı beton santrali 2019 yılında kurularak faaliyet geçti. Belediyesi bünyesinde kurulan beton santrali ile belediyenin giderleri azalırken, hem de yerinde ve hızlı üretim ile hizmetler daha hızlı şekilde yerine getiriliyor.

Belediye garajı içerisinde 8 bin metrekare alan üzerine kurulan beton santrali ihalesi sürecinin tamamlanmasının ardından 2019 Aralık ayında tamamlanarak hizmete açıldı. Santralin kurulu alanda Agrega biriktirme alanları, beton santral ekipmanları, acil toplanma alanları, çöktürme havuzu, transmikser ve beton pompası park alanı ile araç ve yaya yolları yer alıyor. Beton santralinin 60 m3/h kapasiteye sahip olurken, belediyenin yol, kaldırım, park ve bahçeler için ihtiyacı olan betonu temin ediyor.

Hazır beton santrali ekipmanlarının kurulması, laboratuar ekipmanlarını satın alınması, laboratuar binasının tadilatı, trafo tesisinin kurulması ve elektrik tesisatlarının yapılması, sah zemin beton işçiliği dahil olmak üzere 1 milyon 515 bin TL’ye mal olan santralde bir makine mühendisi, bir kalite kontrol operatörü, bir meydancı ve bir yükleyici iş makinesi operatörü çalışıyor.

“Kurumsal bir adım attık”

Beton santralinin açıldığı günden bu yana faaliyette olduğunu kaydeden Belediye Başkanı A. Deniz Atabay “Kurumsal kimliğin sağlanması noktasında belediyemizde bir çok adım attık. Araç ve ekipmanlarımızı yeniledik ve makine parkurumuzu güçlendirdik. Bunun yanı sıra ilçe genelinde kaldırım ve yol çalışmaları ile projelerimizde belediyeye yük getiren betonun maliyetini düşürmek adına böyle bir adım attık ve ilçemize bir beton santrali kazandırdık. Beton santrali kısa sürede maliyetini çıkartacak bir konumda; daha sonraki yıllarda ise avantajlı konuma geçeceğiz”dedi.

Beton santralinin kurulmasıyla artık belediyenin iş ve hizmetlerinde kendi imkan ve olanaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğünü kaydeden Başkan Atabay “İlçemizin değişimi ve gelişimi noktasında eldeki imkanları en iyi şekilde kullanarak çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Bu noktada beton santralinin ilçemize katkısı ilerleyen süreçte çok daha iyi anlayacağız. Yapacağımız yeni projeler ve atılımlarla santralin katkısını birlikte göreceğiz” dedi.

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