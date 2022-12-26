Didim sezonun ilk yarısını mağlubiyetle kapattı

Bölgesel Amatör Lig 9. Grup’ta mücadele eden Bornova Yeşilova, Aydın ekiplerinden Didim Belediyespor’u 3-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bornova Yusuf Tırpancı Sahasında güzel havada oynanan maçta Bornova Yeşilova 4. dakikada Gürol Helvacı’nın golü ile 1-0 öne geçti. 38. dakikada Didim’de Rıza Bulut çift sarıdan kırmızı kartla oyun dışı oldu ve kalan süreyi 10 kişi oynamak zorunda kaldı. Dakikalar 40’ı gösterdiğinden ilk golün sahibi Gürol Helvacı ilk yarının skorunu 2-0 olarak belirleyen golü kaydetti.

İkinci yarıda baskısına devam eden ve ataklar geliştiren Bornova Yeşilova, 52. dakikada Doğaç Akun’un uzaktan vuruşu filelerle buluştu ve skor 3-0 oldu. Kalan sürede başka gol olmayınca Bornova Yeşilova sahadan 3-0 galip ayrılarak 3 puanın sahibi oldu.