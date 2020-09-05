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Didim Sanayi Sitesi’nde Korona virüs demetimi
AYDIN'IN DİDİM İLÇESİNDE KORONA VİRÜS (COVİD-19) DENETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.
AYDIN 05.09.2020, 18:14
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Aydın’ın Didim ilçesinde Korona virüs (Covid-19) denetimi gerçekleştirildi.
Korona virüs vakalarının yeniden artışa geçmesinin ardından Didim genelinde esnaf ve vatandaşlara yönelik denetimler sıkı bir şekilde devam ediyor. Didim Kaymakamı Halil Avşar, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Didim Ticaret Odası Başkan Vekili Hikmet Atilla, Didim Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Şerif Erul ve ilçe protokolünün katılımı ile Didim 75. Yıl Sanayi Sitesi’nde denetimler gerçekleştirildi.
Denetimler kapsamında işletmeleri tek tek gezen protokol üyeleri tarafından, sosyal mesafelere uyulması, maske takılması ve kişisel hijyene önem verilmesi konusunda esnaflara ve vatandaşlara uyarılar da bulunuldu.
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