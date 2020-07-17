Didim polisi hırsızlara göz açtırmıyor
DİDİM POLİSİ HIRSIZLARA GÖZ AÇTIRMIYOR
Aydın’ın Didim ilçesinde polisin yaptığı çalışmalar sonucunda çeşitli hırsızlık olaylarına karışan 6 şüpheli yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü, Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri hırsızlığın önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar kapsamında, motosiklet hırsızlığı ve evden hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ö.H. ve İ.H.İ. isimli şahıslar ile yine oto hırsızlığı, villadan tekne motoru hırsızlığı, motosiklet hırsızlığı ile ikametten hırsızlık olaylarını gerçekleştirdikleri tespit edilen M.Ö.H., O.T., Ö.T., A.K. ve M.G. isimli şahıslar yakalanarak yapılan işlemlerinin ardından çeşitli “hırsızlık” suçlarından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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