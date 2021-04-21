Didim MYO, bu yıl da ’Fulbirght’ ile 1 öğrencisini Amerika’ya gönderiyor

Amerika’nın eğitim alanında en prestijli burslarından biri olan ‘Fulbright’ bursunu kazanan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Didim Meslek Yüksekokulu öğrencisi Öykü Zeynep Gökçen ve Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir’i makamında ziyaret etti.

Didim MYO Müdürü Öğr. Gör. Evrim Kamacı, Didim MYO ERASMUS ve Dış İlişkiler Koordinatörü Öğr. Gör. Nimet Çavuş’un desteği ile öğrencilerin burs için hazırlandıklarını belirterek, “2018 yılından itibaren her yıl bir öğrencimiz burs hakkı elde etti. ‘Fulbright Meslek Yüksekokulu Öğrenim Bursu’ geçtiğimiz sene Türkiye’deki tüm meslek yüksekokullarından toplamda 12 öğrenciye verildi” dedi.

Türkiye’de ‘turizm’ bölümlerinden sadece 3 kişiye burs veriliyor

Tüm üniversiteler arasında yapılan seçimlerde turizm bölümlerinden üç öğrencinin kabul edildiği bursu, 2018 yılından itibaren her yıl bir öğrencinin hak etmesinin gurur verici olduğunu vurgulayan ADÜ Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, Amerika’da eğitim görme hakkı kazanan öğrenciyi tebrik etti.

Ziyaret, Rektör Aldemir’in Didim MYO öğrencisi Gökçen’e hediye ve teşekkür belgesi vermesinin ardından sona erdi.