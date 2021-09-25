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Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu kapsamında dünyanın 10 ayrı ülkesinden motorcular Didim’i ziyaret etti.

AYDIN 25.09.2021, 10:42
Didim motosiklet tutkunlarını ağırladı

Uluslararası Motosiklet Federasyonunca (FIM) bu yıl İzmir ve Aydın illerini kapsayan rotada düzenlenen FIM Uluslararası Motosiklet Turu kapsamında dünyanın 10 ayrı ülkesinden motorcular Didim’i ziyaret etti.

21-24 Eylül tarihleri arasında, Türkiye Motosiklet Federasyonu tarafından Aydın ve İzmir illerinde düzenlenen FIM Mototour of Nations Turkey turu kapsamından dünyanın 10 ayrı ülkesinden toplam 120 motosiklet sürücüsü Ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim’i ziyaret etti.

Didim’e gelerek Apollon Tapınağı’nı ziyaret eden motosiklet sürücülerini Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener karşıladı.

Organizasyon kapsamında dünyanın farklı ülkelerinden katılan motosiklet sürücülerine Didim’i ziyaretlerinden dolayı teşekkür eden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Bu güzel organizasyonla Aydın’ımızı ve tarihi bütünlüğümüzü ziyaret ederek Dünyaya tanıttığınız için Didimliler adına teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda sizleri Didim’e ağırlamaktan memnuniyet duyarız” ifadelerini kullandı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke kendilerini Didim’de misafir eden Belediye Başkanı Atabay’a teşekkür etti.

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