Didim ’Lavanta Festivali’ne sayılı saatler kaldı

Aydın’ın Didim ilçesinde Didim Belediyesi tarafından bu yıl ilk defa düzenlenecek olan Lavanta Festivali’ne sayılı saatler kala hazırlıklar tamamlandı.

Didim Belediyesi tarafından 2015 yılında Akköy Kocabahçe’de kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs bitkileri fidanlığında, bu yıl ilk kez düzenlenecek olan Lavanta Festivali, şenliklerle renklenecek. Bu yıl şölen havasından düzenlenecek olan festival, 7 Temmuz 2021 Çarşamba günü Akköy Tıbbi Aromatik ve Süs Bitkileri Fidanlığı’nda düzenlenecek olan gala gecesi ile başlayacak. Saat 19.00’da açılış gerçekleşeceği programda, 19.30 - 20.30 saatlerinde lavanta tarlalarında gezi, 20.45‘de Özlem Yeşil ve Orkestrası konser verecek. Açılış günü 18:00’dan itibaren festivale gitmek isteyen vatandaşlar için Didim Belediyesi önünden araç kaldırılacak. Program, 8 - 9 Temmuz 2021 tarihlerinde saat 10.00 ile 20.00 arasında devam edecek.