Didim Lavanta Festivali için gün sayıyor

Didim Belediyesi tarafından geleneksel olarak her yıl gerçekleştirilen Lavanta Festivali, 13-14 Temmuz tarihlerinde misafirlerine bir kez daha kapılarını açacak.

Her yıl geleneksel olarak, Didim Belediyesi bünyesinde bulunan, Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda gerçekleştirilen Lavanta Festivali, bu yıl 13-14 Temmuz tarihlerinde kapılarını açacak. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından özenle hazırlanan, yine belediye tarafından yetiştirilen lavantaların mor rengiyle süslenen festivale bu yıl da binlerce yerli ve yabancı turist ile Didimli vatandaşın gelmesi bekleniyor.

Festivalde katılımcılar birçok sürpriz etkinlik ile de karşılaşacak. Didim Belediyesi Heykel Atölyesi ile Seramik Atölyesi’nde hazırlanan ürünler de festival alanında sergilenecek.

Vatandaşları Lavanta Festivali’ne katılmaya davet eden Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim VegFest’in ardından bir festivalimiz ile daha vatandaşlarımızla buluşacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Lavanta Festivali, bu yıl da tekrar kapılarını belediyemiz bünyesinde bulunan Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda 13-14 Temmuz tarihlerinde açacak. Kartpostallık görüntülerin olduğu, doğanın doğal renkleriyle süslenecek festivalimize tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.