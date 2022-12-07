Didim Jandarmasından kaçak sigara baskını

Aydın’ın Didim ilçesinde Jandarma ekipleri, Akbük Mahallesi’nde kaçak sigara imalatçıları ve satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmada çok sayıda tütün ile boş makaron ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Akbük Mahallesi’nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Didim’den Akbük’e araçla boş makaron taşıyacağı duyumu üzerine harekete geçti. Kumkent mevkiinde araç durduruldu. M.A.K. (35)’nın kullandığı araçta boş makaronlar tespit edilirken şahsın yapılan ev aramasında ise “2 adet markalı tütün sarma ve dolum makinası, 3 adet kompresör, 88 bin gram kapalı tütün, 3 bin gram şeffaf poşet içinde kıyılmış tütün, 73 bin adet doldurulmuş makaron, 100 bin adet boş makaron, 7 paket bantlanmış vaziyette şeffaf poşet ve 350 adet siyah renk sigara paket ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelere Jandarma tarafından el konulurken olayla ilgili adli işlem başlatıldı.