Didim Jandarması göçmen kaçakçılarına suçüstü yaptı: 2 tutuklama

Aydın’ın Didim ilçesinden yasa dışı yollardan yurt dışına kaçmaya çalışan 23 göçmen yakalanırken olayla ilgili göz altına alınan 3 organizatörden ikisi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Didim İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Batıköy Mahallesi’nde yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmeye çalışan 23 düzensiz göçmen yakaladı. Göçmenlere yardım ettikleri tespit edilen M.A.G, F.K ve M.U adlı 3 organizatör jandarma ekiplerince göz altına alındı. Yakalanan organizatörden F.K. ve M.U çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken diğer şüpheli M.A.G ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Yakalanan 23 göçmen ise işlemlerinin yapılmasının ardından Aydın İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.