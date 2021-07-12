Didim EKK’da Kubaliç yeniden güven tazeledi

Didim Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifinin olağan genel kurulunda mevcut Başkan Ali İhsan Kubaliç, tek aday olarak girdiği seçimlerde güven tazeledi.

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi olağan genel kurulu Didim Ticaret Odası Aytaç-Nurullah Kocabıyık Kültür Merkezinde yapıldı. Genel kurula Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci’nin yanı sıra davetliler ve ortaklar katıldı.

Didim EKK’nin kuruluşundan bugüne denetim kurulunda görev yapan Serbest Muhasebeci ve Mali müşavir Eyüp Elçin ve Ahmet Karaoğlu’na plaket takdim edildi. Elçin ve Karaoğlu plaketleri, Didim Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve AK Parti ilçe Başkanı Maşallah Subaşı’nın elinden aldı.

Raporların okunup kabul edilmesinin ardından seçime geçildi. Tek liste ile girilen seçimde mevcut başkanı Ali İhsan Kubaliç güven tazeledi. Kubaliç başkanlığındaki yönetim kurulunda A. Kadir Mirza, Emin Gümüş, Halil İbrahim Serin ve Musa Ada, denetim kurulunda ise Eyüp Elçin ve Ahmet Karaoğlu yer aldı.

Seçimden sonra konuşan Başkan Kubaliç, gecikmeli de olsa yapılan genel kurula katılım sağlayan herkese teşekkür etti.