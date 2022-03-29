Didim Devlet Hastanesi’nin altyapısı güçleniyor

Didim Devlet Hastanesi’nde ek bina çalışmaları aralıksız devam ederken zemin beton dökümü gerçekleştirildi.

Her geçen gün sağlık imkanları artan Aydın’ın sevk alan değil sevk eden bir il olması için Aydın İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde çalışmalar aralıksız devam ederken, hastanelerin altyapısı da güçlendiriliyor. Bu çerçevede Aydın’ın Didim ilçesinde 23 bin 278 metrekare kapalı alana sahip, 75 yataklı, 32 poliklinik ve 10 yoğun bakım yataklı Didim Devlet Hastanesi ek bina inşaat çalışmalarına başlandı. Kış aylarında yerleşik nüfusun giderek artmaya başlaması ve yaz aylarında ise oluşan nüfus yoğunluğuna karşın sağlık hizmetlerinin daha etkin bir şekilde sağlanabilmesi amacıyla geçtiğimiz aylarda Sağlık Bakanlığı tarafından çıkılan ihalenin ardından yüklenici firmaya yer teslimi yapıldı. Didim Devlet Hastanesi ek binasında yapım çalışmalarında zemin betonu döküldü.

Konu ile ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada “Didim’in sağlık altyapısını güçlendirilecek, daha kaliteli hizmet verilebilecek nitelikli, konforlu hasta odaları, poliklinikler, tam donanımlı ameliyathaneler, son teknolojiye sahip tıbbi cihazlara sahip olması planlanan bu sağlık üssünün vatandaşlarımıza en kısa zamanda hizmet sunmak için inşaat çalışmalarının hızlı şekilde bitirilmesi hedeflenmektedir” ifadeleri yer aldı.