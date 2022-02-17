Didim Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinin teknolojik alt yapısı güçlendirildi

Didim Devlet Hastanesi’nde Yoğun Bakım Üniteleri Sağlık Bakanlığı standartlarına uygun hale getirmek ve ameliyat sonrası hastaların bakım ve takibinin en iyi koşullarda sağlanması amacıyla iç dizayn ve tadilatı yapılarak yeniden düzenlenirken, Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 8 adet hasta başı monitörü ile yoğun bakımların teknolojik alt yapısı güçlendirildi.

Didim Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen tamirat, tadilat, yenileme ile oksijen sistemi revizyonu sonrasında hem hasta hem de çalışanlar açısından daha konforlu hale getirildi. Tadilattan geçirilerek yenilenen birimlerde 1. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi 4 yatak, 2. Seviye Yoğun Bakım Ünitesi 7 yatak olarak düzenlendi. Ayrıca Sağlık Bakanlığı tarafından alımı yapılarak hastaneye gönderilen 8 adet hasta başı monitörün yoğun bakım ünitelerindeki kurulum süreçleri de tamamlanarak yoğun bakımların teknolojik alt yapısı güçlendirildi.