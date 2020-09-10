Didim Devlet Hastanesi’nde Turizm PCR Alım Noktası oluşturuldu

Didim Devlet Hastanesi’ nde yurt dışına çıkacak olan ve yurt dışından ilçeye gelen turistler için Kovid-19 PCR testi Numune alım noktaları oluşturuldu.

Vatandaşlar yurt dışına çıkışlarını belgeleyen evrakları ile birlikte numune alım noktalarına başvurmaları sonrasında tetkik bedeli Bakanlıkça belirlenen 250 TL’yi yatırmış olduklarına dair dekontu ibraz etmeleri gerekiyor. Numune alma ve test noktalarında Bakanlıkca belirlenen Kamu Sağlık Hizmet Tarifesinde belirlenen test ücreti geçerli olup belirtilen ücret dışında herhangi bir bedel talep edilemeyeceği öğrenildi.

Didim Devlet Hastanesi Kovid-19 turizm polikliniği Kovid-19 PCR testi Numune alım noktasına başvuran vatandaşların boğaz ve burundan alınan sürüntüler, Bakanlıkça Kovid-19 yetkilendirilmiş tanı laboratuarları arasında yer alan Halk Sağlığı laboratuarında işlenmesi sonrasında sonuçlar hızlı bir şekilde E nabız sistemine yükleniyor.