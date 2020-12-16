Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi verilmeye başlandı

Didim Devlet Hastanesi’nde Elektronik Tedavi (E-Order) uygulaması verilmeye başlanılarak bulaş riski ortadan kaldırıldı.

Didim Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada, “Didim Devlet Hastanesi olarak hastanemizin tüm hekimleri elektonik tedavi (E-Order) vermeye başlamışlardır. Elektronik tedavi ile hastalara yanlış tedavi verilmesinin önüne geçilmiştir.Aynı zamanda kağıt kullanımınıda ortadan kaldırdığı için Covid-19 tedbirleri kapsamında bulaş riskinide ortadan kaldırmıştır.Bu uygulamanın hayata geçirilmesi esnasında hastanemizde bir takım fiziki değişiklikler de yapılmıştır. Öncelikle Hastane Eczanemizdeki tüm ilaçlar birim doz olacak şekilde barkodlanarak paketlenmiştir. Ayrıca Acil Servis alanına ikinci bir eczane oluşturulmuş ve burada fiziki düzenlemeler yapılmıştır. Kurumumuz adına hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve tedavi süreçlerine olumlu katkıda bulunan bu uygulamanın gerçekleştirilmesinde emeği geçen tüm çalışan hekim, hemşire ve diğer personellerimize teşekkür ederiz” denildi.