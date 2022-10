Didim Denizköy Mahallesi taziye evinin son tablesi atıldı

Aydının Didim ilçesine bağlı Denizköy Mahallesi’ne yapımı devam eden taziye evinin son tabliye betonu ilçe protokolün katıldığı törenle atıldı.

Didim’e bağlı Denizköy Mahallesi’nde Aydın Valiliği Yatırım ve Koordinasyon İzleme Başkanlığı, Aydın Büyükşehir Belediyesi, Didim Belediyesi ile duyarlı esnafların ve vatandaşların katkılarıyla yapımı devam eden Denizköy taziye evinin son tabliyesi için tören düzenlendi. Etkinliğe Didim Garnizon Komutanı Albay Ali Saçan, Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Mahalle Muhtarı Bünyamin Karhan, belediye başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri ile çok sayıda mahalle sakini katıldı.

Denizköy Muhtarı Bünyamin Karhan taziye evinin 2 milyon 750 bin TL’ye mal olacağını ifade ederek, “Mahallemizin taziye evinin son beton tabliyesinin dökümü için bizleri yalnız bırakmadınız. Mahallemizin taziye evinin yapımına maddi manevi desteklerinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na, Didim Belediye Başkanımız Deniz Atabay’a Aydın Valiliği YİKOB’a ve duyarlı esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza mahallelim adına teşekkür ediyorum. Belediye Başkanımız her zaman bizlere destek vererek biran önce yapımının tamamlanmasında büyük destekleri oldu. Bu günkü son tabliye betonu da Didim Belediyesi beton santralinde üretilerek bizlere gönderildi. Mahallemizde hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay ise çalışan muhtarların her zaman yanında olduklarını ifade ederek, "Biz belediye olarak hizmet üretmek, her zaman vatandaşlarımızın yanında ve hizmetinde olmak için varız. Bünyamin muhtarımız çalışkan ve dürüst bir muhtar. Kendisini takdir ediyorum. Mahallesi için her zaman bizlerden talebi olmuş bizlerde talebini elimizden geldiğince yerine getirmeye gayret gösterdik. Yaptığı bu hizmetinde mahallemize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

Konuşmaların ardından son tabliye betonunun döküm startının şarteline Başkan Atabay basarak betonun tabliye dökümü yapıldı.