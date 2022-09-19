Didim Belediyespor’a 3 nokta transfer

Bölgesel Amatör lig ekiplerinden Didim Belediyespor, kadrosunu üç yeni transferle güçlendirdi.

BAL ekiplerinden Didim Belediyespor Ekim ayında başlayacak sezon öncesinden kadrosunu güçlendirdi. Mavi beyazlı ekip Ankaragücü U-21Alt yapısında öne çıkan ve Bal ligi ekiplerinden Sandıklıspor’un forvet hattın da attığı golleriyle dikkat çeken forvet Batuhan Aslan’ı, Kocaeli Çayırova Bal ekiplerinden orta saha Samet Ünver’i ve ana sponsorunun katkılarıyla Karadeniz ekibinden Ofspor’un profesyonel futbolcusu ve stoper Temel Taşkın mavi beyazlı formayı giydi.

Kulüp Başkanı Murat Küçüker 3 nokta transfer yaptıklarını ifade ederek “Yeni sezonun başlamasına sayılı günler kala hazırlık maçlarında eksik gördüğümüz bölgelere yeni transferle gerçekleştirildi. Transferlerimiz ana sponsorumuzun sahiplerinden Ercan Saygın’da destek oldu. Bu sezon takımı layık olduğu yerlere getirme anlamında çalışmalarımız sürüyor. Yeni sezona hazır olarak başlamak istiyoruz. Tüm Didimli sporseverleri de yanımızda görmek istiyoruz" dedi.