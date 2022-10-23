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Didim Belediyespor, Davutlar’ı tek golle geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup maçında Didim Belediyespor sahasında Davutlarspor’u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

AYDIN 23.10.2022, 18:29
Didim Belediyespor, Davutlar’ı tek golle geçti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup maçında Didim Belediyespor sahasında Davutlarspor’u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

Stat: Didim Atatürk Stadı

Didim Belediyespor: Sercan (xxx), Yunus (xx), Muhammed (xxx), Temel (xxx), Mustafa (xxx), Ahmet (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 81 Abdülkadir x), Okan (xxx), Recep (xx) (Dk. 69 Ramazan x), Rıza (xx) (Dk. 69 Rıdvan x), Berkay (xxx)

Davutlarspor: Emre (xx), Mazlum (x), Mert (xx), Muhammer (xx), Sabih (xxx) (Dk. 87 Berkay x), Recep (xx), Devran (xx), M. Ali (xx) (Dk. 69 Cengiz x), İlkay (xx), Emre (xx), Muhammet (xx) (Dk. 65 Emre xx)

Sarı Kart: Sercan, Rıza, Batuhan, Rıdvan (Didim Belediyespor), Cengiz (Davutlarspor)

Kırmızı Kart: Dk. 18 Ahmet (Didim Belediyespor), Dk. 47 Mazlum (Davutlarspor)

Gol: Dk. 5 Berkay (Didim Belediyespor)

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