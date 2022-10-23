Didim Belediyespor, Davutlar’ı tek golle geçti
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup maçında Didim Belediyespor sahasında Davutlarspor’u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Bölgesel Amatör Lig (BAL) 9. Grup maçında Didim Belediyespor sahasında Davutlarspor’u ağırladı. Maçı ev sahibi ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Didim Atatürk Stadı
Didim Belediyespor: Sercan (xxx), Yunus (xx), Muhammed (xxx), Temel (xxx), Mustafa (xxx), Ahmet (xxx), Mustafa (xx) (Dk. 81 Abdülkadir x), Okan (xxx), Recep (xx) (Dk. 69 Ramazan x), Rıza (xx) (Dk. 69 Rıdvan x), Berkay (xxx)
Davutlarspor: Emre (xx), Mazlum (x), Mert (xx), Muhammer (xx), Sabih (xxx) (Dk. 87 Berkay x), Recep (xx), Devran (xx), M. Ali (xx) (Dk. 69 Cengiz x), İlkay (xx), Emre (xx), Muhammet (xx) (Dk. 65 Emre xx)
Sarı Kart: Sercan, Rıza, Batuhan, Rıdvan (Didim Belediyespor), Cengiz (Davutlarspor)
Kırmızı Kart: Dk. 18 Ahmet (Didim Belediyespor), Dk. 47 Mazlum (Davutlarspor)
Gol: Dk. 5 Berkay (Didim Belediyespor)