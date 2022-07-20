Didim Belediyesi’nin yetiştirdiği ürünler vatandaşlara dağıtıldı

Didim Belediyesi’ne ait tarlada Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından yetiştirilen biber ve patlıcanlar, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda tarımsal kalkınma atağı başlatarak Didim Belediyesi’ne ait tarlalara buğday, ayçiçeği, domates, biber, patlıcan ve çeşitli sebzeler ile gıdaların ekiminin gerçekleştirilmesini sağlayan Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın çalışmaları Didimlilere kazandırılmaya sürdürülüyor. Akköy Mahallesi’nde bulunan Didim Belediyesi’ne ait arsada yerli tohumlardan yetiştirilen ürünlerin ilk hasadı gerçekleştirildi. Toplanan ve yaklaşık 500 kiloyu bulan organik biber ve patlıcanlar, Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen dağıtıma Didim Belediyesi Başkan Yardımcısı Yusuf Deveci ve CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da katıldı. Didim Belediyesi tarafından tek tek paketlenerek özenle hazırlanan biber ve patlıcanları alan vatandaşlar, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’a teşekkür etti.

Didim Belediyesi’ne ait tarlalarda yetiştirilen ürünlerin Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtımının sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay; "Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdürüyoruz. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma atağı devam ediyor. Bugün de Akköy Mahallemizde bulunan tarlamızda yetiştirdiğimiz ürünlerin ilk mamüllerini vatandaşlarımıza dağıttık. Çok kısa bir süre içinde yine kendi buğdaylarımızdan ürettiğimiz unlar hazır olacak ve vatandaşlarımıza dağıtacağız. Önümüzdeki süreçte de domateslerimiz hazır olacak ve Didimlilere dağıtımı gerçekleştirilecek. Bunların yanı sıra ekimini henüz yeni gerçekleştirdiğimiz ayçiçeklerimizin de yetişmesiyle vatandaşlarımızın yağ ihtiyacını karşılayacak, böylece mutfak masraflarına birazda olsa katkı sunacağız.

Didimliler için bu gibi kazanımları hayata geçirebilmekten dolayı mutluyuz. Ben bir kez daha Didim için emek veren tüm çalışma arkadaşlarıma, bizlerden desteklerini esirgemeyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.