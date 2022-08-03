Didim Belediyesi’nin mahsulleri Didimlilere kazandırılıyor

Didim Belediyesi tarafından üretimi yapılan sebze ve gıdalar, Didimlilere kazandırılmaya sürdürülüyor. Didim Belediyesi’ne ait tarlalarda yetiştirilen ürünler vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu önderliğinde Türkiye genelinde bulunan CHP’li belediyeler tarafından başlatılan tarım atağının en verimli şekilde hayata geçirildiği kentler arasında bulunan Didim’de belediyenin mahsulleri vatandaşlara kazandırılmaya sürdürülüyor.

Sosyal belediyecilik politikaları ile Didim’in değerlerini Didimlilere kazandıran Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi’ne ait tarlalara ekilen mahsuller yetişmeye devam ediyor. Belediyeye ait tarlada ekimi gerçekleştirilen domates, biber, patlıcan, salatalık ve çeşitli sebzelerden toplanan mahsuller, bir kez daha vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtıldı. Toplamda 500 kilodan fazla ürün, Didimli vatandaşlara kazandırıldı. Yetişen ürünlerin toplanmalarının ardından ücretsiz olarak dağıtılmaya devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, desteklerinden dolayı Didimli vatandaşlara teşekkür etti.

“Toplanan buğdaylar işlenmeye devam ediyor”

Didim Belediyesi’ne ait Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönümlük tarlada hasadı gerçekleştirilen buğdaylar, Didimli vatandaşlara sunulmak üzere işlenmeye devam ediyor. Akköy Tıbbi Aromatik Bitkiler ve Süs Bitkileri Üretim Fidanlığı’nda bulgur olarak hazırlanan buğdaylar, kaynatılarak hazırlanmaya başlandı. Buğdayların bir kısmı ise un olarak işlenmek üzere ayrıldı. Buğday hasadının ardından tarlaya ekilen ayçiçekleri, vatandaşların mutfak masraflarına destek olmak amacıyla yağ olarak hazırlanarak dağıtılacak.