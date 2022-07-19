Didim Belediyesi’nin ilk ayçiçeklerini Başkan Atabay ekti

Didim Belediyesi’ne ait olan 74 dönümlük araziye ayçiçek ekimi yapıldı. Ayçiçek tohumlarının ilk ekimini gerçekleştiren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Didim Belediyesi olarak vatandaşlarımız için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile ilçe genelinde başlatılan projeler Didim’e kazandırmayı sürdürüyor. İlçeye bağlı Balat Mahallesi’nde bulunan ve Didim Belediyesi’ne ait olan 74 dönümlük arazide buğday hasadının geçtiğimiz haftalarda tamamlanmasının ardından yeni sezon için ekim çalışmaları başladı. Araziye, yağ olarak hazırlanmak üzere ayçiçeği ekimi gerçekleştirildi. İlk ekime Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ve Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener katıldı. Traktöre binerek ilk tohumların ekimini gerçekleştiren Başkan Atabay, ürünlerin yetiştirilerek hasat edilmesinin ardından üretilecek yağların Didim Belediyesi’nin patentli markası olan ’Didyma’ etiketi altında vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyledi.

Tarımsal çalışmaların Didim’de hummalı bir şekilde sürdürüldüğünü söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "İkinci ürünümüz olan ayçiçeğini ekiyoruz. Kısmetse bu ürünümüzün yağını çıkartacağız ve vatandaşlarımızla buluşturacağız. İlk ürün olarak buğday ekmiştik ve onun hasadını yaptık, un olarak bir kaç gün içerisinde vatandaşlarımızla buluşturacağız. Didim Belediyesi olarak bu tip zirai faaliyetlerimiz devam edecek. Türkiye’de biliyorsunuz birçok Cumhuriyet Halk Partili belediye tarıma çok önem veriyor. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bu konuda özel bir talebi ve bizlere desteği var. Biz de bu doğrultuda çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ayçiçek ekiminin gerçekleştirildiği tarlanın ardından yine Didim Belediyesi’ne ait olan bir başka tarlayı ziyaret etti. Domates, salatalık, biber, patlıcan gibi sebzelerin ekildiği tarlada incelemelerde bulunan Başkan Atabay, ürünler hakkında yetkililerden bilgi aldı. Bu tarlada yetiştirilen ürünlerin de Didimli vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacağını söyleyen Başkan Atabay, "Tarlamıza mevsim sebzelerini ektik. Bunları da yine vatandaşlarımızla taze taze buluşturacağız. Mutfak bütçelerine katkı yapmak istiyoruz, hem istihdam yaratıyoruz hem de bu toprakların boş kalmamasını sağlıyoruz. Türkiye’nin 10’da 1’i büyüklüğündeki ülkeler dünya tarımında söz sahibi, onun için de bizim bu konuda artık bir atak yapmamız lazım. Bizler Didim Belediyesi olarak vatandaşlarımız için, Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" diye konuştu.