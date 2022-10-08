Didim Belediyesinin 2023 bütçesi 717 milyon TL olarak kabul edildi

Didim Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan Meclis toplantısında yapılan görüşmeler neticesinde 2023 yılı tahmini bütçesi 717 milyon TL olarak kabul edildi.

Didim Belediye Meclisi’nin Ekim ayı olağan meclis toplantısının ikinci oturumu Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleştirildi. Gündemin ilk maddesinde 2023 yılı mali yılı performans konulu yazısı ele alındı. Gündemde ayrıca 2023 yılı bütçesi de görüşüldü. Bütçeden birimlere ayrılan ödenekler hakkında bilgiler verildi. 2023 bütçesinin denk bütçe olduğu ve 717 milyon TL olduğu bildirildi. Madde Cumhur İttifakının hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin üçüncü maddesinde ise 2023 yılında uygulanacak ücret tarife cetvelleri de görüşülürken, bu madde de Cumhur İttifakının hayır oyuna karşılık oy çokluğuyla kabul edildi.