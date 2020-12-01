Didim Belediyesi’nde HES kodu uygulaması devam ediyor

Didim Belediyesi Korona virüsle mücadele kapsamında geçtiğimiz aylarda başlatmış olduğu HES kodu uygulamasına ara vermeden devam ediyor.

Ülkemizde ve tüm dünyada artışa geçen Korona virüs vakalarına karşın Didim Belediyesi ilçe genelinde önlemlerini daha da arttırmaya devam ediyor. Yaklaşık 3 ay önce Didim Belediyesi tarafından uygulanmaya başlatılan HES ( Hayat Eve Sığar) uygulaması kapsamında, vatandaşlar cep telefonlarından HES Kodu ile yapılan sorgulama sonrası ateşi ölçülerek belediye binasına alınıyor.

Korona virüs’ün ilk çıktığı günden bu yana kent genelinde önlemler almaya başladıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A.Deniz Atabay, “Vaka sayılarının artması ile birlikte, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlığını korumak için dezenfekte ve ilaçlama çalışmalarımızı ara vermeden gerçekleştiriyoruz. Aydın İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu’nun kamu kurum ve kuruluşlarına vatandaşların ’HES kodu’ sorgulanarak alınması kararı kapsamında yaklaşık 3 ay önce başlatmış olduğumuz HES kodu ile giriş uygulamamız devam ediyor. Vatandaşlarımızın maske ve mesafeye dikkat etmelerini önemle rica ediyoruz” dedi.