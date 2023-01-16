Didim Belediyesi2nden “Okullara 1 Öğün Ücretsiz Yemek” kampanyasına destek

Okullarda bir öğün ücretsiz sağlıklı yemek dağıtılması konusuna Aydın’ın Didim ilçesinde belediye duyarsız kalmadı. Belediye tarafından ilçede eğitim gören öğrencilere Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün 300 öğrenciye sıcak çorba ikramında bulunmaya başlandı.

Didim Belediyesi ilçede eğitim gören öğrencilere Salı ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün 300 öğrenciye sıcak çorba ikramında bulunulmaya başlandı. Destek Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinden faaliyet gösteren İkram Aracı, öğrenim gören öğrencilere haftada iki gün sıcak çorba ikramında bulunmaya devam ederek.

Eğitime ve öğrencilere her alanda katkı sunmak için çalıştıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Öğrencilerimizin rahat ve sağlıklı bir şekilde eğitim hayatları sürdürebilmeleri için elimizden geleni yapacağız. İlçedeki okullarda sıcak çorba dağıtımına devam ediyoruz. Sırasıyla okullarımızda çorba dağıtımımız Salı ve Cuma günü olmak üzere haftada iki gün olacak şekilde devam edecek.” ifadelerini kullandı.

Didim Belediyesi haftalık olarak peynir, salatalık, domates, ekmek ve meyve suyunun içerisinde yer aldığı 300 çocuğa beslenme dağıtımı da gerçekleştiriyor.