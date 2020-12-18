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Didim Belediyesi yeni yıl öncesi çalışmalarını hızlandırdı
Didim Belediyesi ekipleri kentin her noktasında çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.
AYDIN 18.12.2020, 15:37
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Didim Belediyesi ekipleri kentin her noktasında çalışmalarını yoğun bir tempo ile sürdürüyor.
Didimli vatandaşların daha modern ve temiz bir kentte yaşamlarını sürdürebilmeleri için Didim Belediyesi’ne bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ve Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri kent genelinde tam kadro çalışmalarını sürdürüyor.
Devam eden faaliyetler kapsamında Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, İlçeye bağlı Efeler Mahallesi’nde parke taşı ile yaya yolu yapımı, Hisar Mahallesi 2365 - 2338 sokakta yol ve kaldırım yapımı ile Yalıköy Mahallesi’ndeki sokaklarda parke taşı tamiratı işlemlerini hız kesmeden sürdürüyor.Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kenti park ve peyzaj çalışmaları ile görsel anlamda zenginleştirmek için faaliyetlerini hızlı bir şekilde sürdürüyor. Didim’e bağlı tüm mahallelerde belirlenen program çerçevesinde çalışmalarını gerçekleştiren Park Bahçeler Müdürlüğü personelleri Didim’i yeni yıla hazırlıyor.
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