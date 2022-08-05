Didim Belediyesi usulsüzlüğe geçit vermedi

Aydın’ın Didim ilçesinde bulunan ve ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ bulunmayan 4 beton santrali, Didim Belediyesi tarafından mühürlendi.

Didimlilerin refahı, güvenliği ve daha güzel bir kentte yaşaması için çalışmalarını sürdüren Didim Belediyesi, ilçede usulsüzlüğe geçit vermemeye devam ediyor. Aydın Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar çerçevesinde ’İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı’ bulunmadığı tespit edilen Didim’de ki 4 beton santrali, Didim Belediyesi tarafından inceleme altına alındı. Yürütülen çalışmalar çerçevesinde santraller, Didim Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından mühürlendi.