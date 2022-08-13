Didim Belediyesi tarafından üretilen unlar ihtiyaç sahiplerine dağıtılıyor

Didim Belediyesi tarafından üretilerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılan ürünlere bir yenisi daha eklendi. ’Didyma’ markalı unlar, ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırıldı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı doğrultusunda tarımsal kalkınma hareketi başlatan Didim Belediyesi, belediyeye ait tarlalarda yetiştirdiği ürünleri vatandaşlara ücretsiz olarak ulaştırmayı sürdürüyor. Didim Belediyesi’ne ait Balat Mahallesi’nde bulunan 74 dönümlük tarlaya ekilen buğdayların hasat edilmesinin ardından un üretim işlemleri tamamlandı. Didim Belediyesi’nin tescilli markası ’Didyma’ adı altında 2 kilogramlık paketler halinde hazırlanan unlar, başta ihtiyaç sahibi vatandaşlar olmak üzere Didimlilere ücretsiz olarak dağıtılmaya başlandı. Didim Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü personelleri tarafından ilk olarak ihtiyaç sahibi vatandaşların adreslerine teslim edilen unlar, kentin çeşitli noktalarında kurulan stantlarda da vatandaşlara dağıtıldı.

Unun yanı sıra yine Didim Belediyesi tarafından yetiştirilen biber, patlıcan ve salatalık gibi sebzelerin dağıtımı da sürüyor. Belediyeye ait Akyeniköy Mahallesi’nde bulunan tarlada yetiştirilen sebzeler, poşetlenerek vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılıyor. Dağıtımı süren ürünlerin yanı sıra tarlalar da yeni ürünler yetiştiriliyor. Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünce ekimi gerçekleştirilen domates ve diğer sebzeler yetişirken Balat Mahallesi’nde ekilen ayçiçekleri Didimlilere yağ olarak üretilerek dağıtılmak üzere gün sayıyor.

Didimli vatandaşların mutfak masraflarına destek olmak için başlatılan çalışmaların güçlenerek sürdürüleceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Vatandaşlarımız için üretiyor, tarlamızdan ürünleri sofralara ulaştırıyoruz. Didim Belediyesi olarak Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatları doğrultusunda başlattığımız tarımsal kalkınma hareketi çerçevesinde ürettiğimiz unlar, vatandaşlarımıza ücretsiz olarak ulaştırılıyor. Unların yanı sıra çeşitli sebzelerimiz de Didimlilere ulaştırılmayı sürdürülüyor. Halkımızdan aldığımız güç ile gerçekleştirdiğimiz bu projede bize destek veren tüm Didimlilere ve emeği geçen çalışma arkadaşlarıma bir kez daha teşekkür ederim. Didim için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.