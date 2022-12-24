Didim Belediyesi personeli yıl sonu yemeğinde bir araya geldi

Didim Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel personel yemeğinde belediye çalışanları bir yılın stresini attı.

Didim Belediyesince her yıl düzenlenen geleneksel personel yemeğinde, belediye çalışanları bir araya geldi. Bir otelde gerçekleştirilen yemeğe Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, belediye Başkan yardımcıları, belediye meclis üyeleri, birim amirleri ile belediye çalışanları katıldı.

Yemeğin açılışında konuşan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay Belediye çalışanlarıyla bir arada olmaktan büyük onur ve gurur duyduklarını ifade ederek, "Didim Belediyesi’nde personel sayısının çok fazla olmasına rağmen tüm personelin birbirine yardımcı olarak halka hizmet etme düsturunu halkımız görüyor. Biz geriden geldik ama çalışmalarımızla diğer belediyelerin önüne geçtik. Son bir yılda amfi tiyatroyu hayata geçirdik. DİGEM’i açtık ki burada çok önemli işler yapılacak. Kültür sarayımızı da açacağız. 750 kişilik kapasitesiyle bir çok ilçeye örnek olacak. Arsayı biz verdik ama Aydın Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem hanım burayı yaparak Didim halkına hediye edecekler. Kendilerine teşekkür ediyorum. Stresimizi üzerimizde atalım; ilçemiz bizden hizmet bekliyor”dedi.

Konuşmaların ardından çalınan müzik eşliğinde belediye personeli gönüllerince eğlenerek bir yılın stresini attı.