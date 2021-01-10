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Didim Belediyesi minik dostları unutmadı
Didim Belediyesi ekipleri sokakta yaşayan minik dostlar için besleme çalışması gerçekleştirdi.
AYDIN 10.01.2021, 12:08
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Didim Belediyesi ekipleri sokakta yaşayan minik dostlar için besleme çalışması gerçekleştirdi.Didim Belediyesi ekipleri sokakta yaşayan minik dostları unutmayarak ilçenin farklı noktalarında besleme çalışmaları gerçekleştirmeye devam ediyor. Korona virüse karşı alınan tedbirler kapsamında, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı ekipler sokakta yaşayan kedi ve köpekler için besleme çalışmaları yaparak minik dostlara mama ve su desteğinde bulundu.
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