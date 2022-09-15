Didim Belediyesi kursiyerlerinin sergisi Akbük’te açıldı

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Akbük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından hazırlanan el işi ürünlerin bulunduğu serginin açılışına katıldı.

Kültür ve sanatın kenti Didim’de Didim Belediyesi desteğiyle düzenlenen etkinlikler hız kesmeden devam ediyor. Akbük Mahallesi’nde yaşayan vatandaşlar tarafından hazırlanan el emeği ürünlerin bulunduğu sergi, Akbük Türkan Saylan Kültür Merkezi’nde açıldı. Didim Belediyesi tarafından verilen el işi kurslarında hazırlanan ürünlerin bulunduğu serginin açılışına Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay ile Belediye Başkan Yardımcıları Yusuf Deveci ve Zeynel Şener katıldı.

Kursu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikalarını veren Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sergiyi gezerek sanatçıları tebrik etti.