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Didim Belediyesi, kış aylarında vatandaşları yalnız bırakmıyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ’Kara Kış Destek Kampanyası’ kapsamında Didim Belediyesi’ne ve Didimlilere destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Atabay, "Önemli olan belediyemizin bu yardımları tek başına yapması değil, önemli olan hem duyarlı vatandaşlarımızın hem de belediyemizin ihtiyacı olan kişilere o güler yüzlülüğünü ve sıcak elinin ulaşmasını sağlamak" dedi.

AYDIN 04.02.2022, 10:55
Didim Belediyesi, kış aylarında vatandaşları yalnız bırakmıyor

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, ’Kara Kış Destek Kampanyası’ kapsamında Didim Belediyesi’ne ve Didimlilere destek veren vatandaşlara teşekkür etti. Başkan Atabay, "Önemli olan belediyemizin bu yardımları tek başına yapması değil, önemli olan hem duyarlı vatandaşlarımızın hem de belediyemizin ihtiyacı olan kişilere o güler yüzlülüğünü ve sıcak elinin ulaşmasını sağlamak" dedi.

’İyi Yaşam Kenti Didim’ sloganıyla 7’den 70’e tüm vatandaşlara ulaşmayı kendine görev edinen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi’nin öncülüğünde başlatılan ’Kara Kış Destek Kampanyası’ ile yüzlerce vatandaşa ulaştı.

Hava sıcaklığının sıfırın altında derecelere düştüğü soğuk kış günlerinde ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için başlatılan kampanya kapsamında Türkiye genelindeki tüm CHP’li belediyelerin özveriyle çalıştığını belirten Başkan Atabay, "’Kara Kış Destek Kampanyası’, Genel Merkezimizin ve CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’nın düzenlemesiyle yapılan bir organizasyon. Cumhuriyet Halk Partisi belediyelerinin tamamı sosyal belediyeciliği gerçekten nitelikli bir şekilde yapmaya çalıyor ve bunu yapıyoruz da. Bu konuda hepimiz iddialıyız. Didim Belediyesi olarak bizler de, birçok belediyemiz gibi, bu soğuk günlerde darda kalan vatandaşlarımızın her sıkıştıkları konuda yardımına koştuğumuz bir kampanya düzenledik" dedi.

Elektrik ve su faturalarını ödemekte zorlanan vatandaşlara yönelik başlatılan ’Askıda Fatura’ uygulamasına yüzlerce vatandaşın destek verdiğine vurgu yapan ve duyarlı vatandaşlara teşekkür eden Başkan Atabay, "’Askıda Fatura’ isimli bir projeyi hayata geçirdik; son dönemlerde faturaların ne kadar yüksek geldiğini görüyoruz, gerçekten ödenebilir ve sürdürülebilir bir düzeyde değil bu faturaların meblağları. O faturalara yardımcı oluyoruz. Önemli olan belediyemizin bu faturaları tek başına ödemesi değil, önemli olan hem duyarlı vatandaşlarımızın hem de belediyemizin ihtiyacı olan kişilere o güler yüzlülüğünü ve sıcak elinin ulaşmasını sağlamak. Biz burada katalizör görevi görüyoruz; maddi anlamda da desteğimiz oluyor ama gerçekten vatandaşlarımız da bu konuda çok duyarlı. Kendilerine buradan teşekkür ediyorum, askıya çıkan faturalarımızın tamamına yakını belediyemiz ve vatandaşlarımız tarafından karşılanmıştır" diye konuştu.

Soğuk kış günlerinde Didim’in birçok noktasında dağıtımı sağlanan çorba ikramı ve gıda destek kolileri ile de vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Atabay, "Bunun yanı sıra sıcak yemek yardımı yapıyoruz. İş çıkışı saatlerinde okul ve ana yol güzergahlarında sıcak çorba dağıtımı yapıyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımıza yine kuru gıda yardımında bulunuyoruz. Sağlık noktasında da yine ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaşım desteği vererek gerekli tedaviyi görmelerini sağlıyoruz. Bu ve bunun gibi birçok konuda vatandaşlarımızla beraber olmaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

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