Didim Belediyesi kenti, çiçek bahçesine çevirdi

Didim Belediyesi kenti güzelleştirmek için ilçe genelinde bakım onarım çalışmalarına ve çiçek ekimi faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Belediye ekiplerinin çalışmaları sonucu kent yeni görünümüne kavuştu.

Didim Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, Çamlık Mahallesi Sahil Caddesi’nde park ve yeşil alanlarda çim kesimi ve temizliği Mavişehir Mahallesi Sedef Koy Bölgesinde, palmiye budama ve bunların yanı sıra İnönü Bulvarı üzerinde ot kesimi faaliyetleri sürdürülüyor.

Didim Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kentin gözbebeği Altınkum’da çiçek ekimi çalışmalarını tamamladı. Yalı Caddesi’nde baştan aşağıya ekilen godetya türü çiçekler açınca kent adeta çiçek bahçesine döndü. Renkleri ve canlılıkları ile hayranlık uyandıran godetya türü çiçeklerin, Didim Belediyesi tarafından serada yetiştirildiği belirtildi.

Çalışmalar hakkında bilgiler veren Didim Belediye Başkanı Deniz Atabay, “Kent genelinde belirlediğimiz program çerçevesinde peyzaj çalışmalarımız devam ediyor. İlçemize görsel anlamda zenginlik katmak için, kendi seramızda ürettiğimiz godetya çiçeklerinin Altınkum Yalı Caddesi’ne ve ilçemizin farklı noktalarına dikimleri yapılıyor. İyi yaşam kenti Didim’i güzelleştirmeye devam edeceğiz. ” dedi.