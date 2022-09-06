Didim Belediyesi, kent genelinde çalışmalarını sürdürüyor

Didim Belediyesi tarafından kent genelinde sürdürülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim kent genelinde başlatılan hizmet seferberliği hız kesmeden devam ediyor. Belediye ekipleri, kentin dört bir yanına hizmet ulaştırıyor.

Didim Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından Hisar, Yeni ve Cumhuriyet Mahalleri’nde deforme olan yollarda tamirat, kent genelinde ise yol ve kaldırım yapım ile parke taşı döşeme işlemleri sürüyor. Ekipler, tespitleri ve vatandaşların talepleri doğrultusunda mağduriyetleri giderirken Didim’in değerine de değer katıyor.

Kent genelinde çalışmaların devam edeceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Türkiye’nin önde gelen turizm kenti Didimimizin değerine her geçen gün değer katmaya devam ediyoruz. Tüm birimlerimiz ile başlattığımız hizmet seferberliğinde ekiplerimiz, gece gündüz demeden Didim için çalışıyor, Didimlilere hizmet ulaştırıyor. Didimimiz her geçen gün gelişiyor, güzelleşiyor ve daha yaşanılabilir bir kent haline geliyor. Didim ve Didimliler için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.