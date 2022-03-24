Didim Belediyesi gecekondular için harekete geçti

Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi’nde bulunan ve vatandaşların güvenliğini tehlikeye sokan gecekonduların yıkımını gerçekleştirirken, ilçede bulunan ruhsatsız ve kaçak yapıların yıkımını sürdürüyor.

Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nün talebi üzerine, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın talimatı ile harekete geçen Didim Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri, Efeler Mahallesi’nde bulunan atıl durumdaki arazide yer alan metruk binaların yıkımına sabahın erken saatlerinde başladı. Geniş güvenlik önlemleri altında yapılan çalışmalarda vatandaşların can güvenliğini tehdit eden ve gece saatlerinde asayişi tehlikeye atan metruk binaların yıkımı gerçekleştirildi.

Kaçak, ruhsatsız ve Didimli vatandaşların can güvenliğini tehlikeye atan yapıların yıkımının süreceğini söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, "Kent genelinde bulunan kaçak ve ruhsatsız yapılara yönelik başlattığımız yıkım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. Efeler Mahallesi’nde bulunan ve asayişi tehlikeye atan birçok metruk binamızın yıkımına yönelik Aydın Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’nden gelen talebi değerlendirerek çalışmalarımızı başlattık. Yapı Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, günün erken saatlerinde başladıkları yıkımı tamamladı ve bölgeyi temizledi. Ekiplerimize hummalı çalışmaları nedeniyle teşekkür ederim, hizmetlerimiz hız kesmeden devam edecek" dedi.