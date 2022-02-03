Didim Belediyesi fuara hazır

Didim Belediyesi, DİTAB’ın öncülüğünde, dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’e katılacak.

25. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 2 yıllık aranın ardından, 9-12 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarı arasında bulunan, her yıl 40 binden fazla sektör profesyonelinin ve dünyanın dört bir yanından gelen seyahat şirketlerinin katıldığı fuarda Didim Belediyesi de yerini alacak.

Fuarın 3’ncü salonunda özel olarak hazırlanmış dev stantta Didim’in tanıtımı yapılacak. Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (DİTAB) öncülüğünde kurulacak olan stantta 10 Şubat Perşembe günü saat 14:00’da kokteyl düzenlenecek.

DİTAB’ın öncülüğünde, Didim Belediyesi’nin katkıları ve katılımlarıyla kurulacak olan dev stantta Didim Ticaret Odası, ilçede bulunan STK’lar ve dernekler, oteller, iş insanları ve turizmciler de yer alacak.