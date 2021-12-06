Didim Belediyesi, esnaf ve vatandaşları yeni yıl pazarında buluşturacak

Didim Belediyesi tarafından ilçe esnafı ile vatandaşları buluşturmak amacıyla 20-28 Aralık tarihleri arasında Cumhuriyet Kent Meydan’ında kurulacak olan “Yeni Yıl Pazarı” için hazırlıklar tamamlandı.

Yeni Yıl Pazarı kapsamında, Didimli esnaflar, 20-28 Aralık 2021 tarihleri arasında, Cumhuriyet Kent Meydanı’na stant açarak, yeni yıl alışverişini yapmak isteyen vatandaşlarla bir araya gelecek. Didim Belediyesi tarafından belirtilen tarihlerde esnaflara tahsis edilecek stantlarda, hediyelik eşya, kitap, gıda ve kıyafet satışının yapılması planlanırken, Yeni Yıl Pazarında stant açmak isteyen esnaflarımız başvurularını Didim Belediyesi Halk Masası’na yapabilecek.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Yeni yıl öncesi esnafımıza canlılık kazandırmak amacıyla Cumhuriyet Kent Meydanı’na stantlar kurarak, esnafımız ile vatandaşlarımızın buluşmasını sağlayacağız. Konu ile ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlarımız, belediyemizi arayıp ulaşabilirler” ifadelerini kullandı.