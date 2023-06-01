Didim Belediyesi ’En İyi Çevre Eğitim Ödülü’ne layık görüldü

Didim Belediyesi, bilgilendirme ve sorumlu bir çevre duyarlılığı kazandırma konusunda düzenlediği etkinliklerle 2022 yılında ’En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülüne layık görüldü.

2022 yılında Mavi Bayrak Programı çerçevesinde yapılan çevre eğitim ve bilgilendirme etkinlikleri çerçevesinde Didim Belediyesi plaj kategorisinde ödül alan 6 belediyeden birisi oldu. Mavi Bayrak Ödülü’nün korunması, bulunduğu yöresinde çevre ile ilgili bilgilendirilmesi artması, çevre eğitimi ve bilgi sahibi yapma etkinlerinin etkili ve doğru bir şekilde aktarılması amacıyla Didim Belediyesi tarafından 2022 yılında düzenlenen çevre etkinlikleri TÜRÇEV tarafından koordine edilen Mavi Bayrak En İyi Çevre Eğitim Etkinleri jürisi tarafından plaj kategorisinde ödüle layık görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü, Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi, Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi - BÜÇEM ve Doğa Koruma Merkezi’nden oluşan jüri üyeleri ile çevrimiçi ortamda gerçekleştirilen jüri değerlendirilmesi çerçevesinde Didim Belediyesi ile birlikte 6 belediye, dört otel, bir turizm birliği, üç marina da aynı ödülü aldı.

Didim Belediyesi olarak çevre konusunda her zaman duyarlı olduklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Doğası, tarihi ve temiz havası ile ülkemizin önde gelen turizm kentlerinden birisi olan Didim’imizi marka bir kent haline getirmek için çalışıyoruz. Çevremizi her zaman temiz tutarak gelecek nesillere güzel bir kent bırakacağız. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’de bulunan beş belediye ve Didim Belediyesi’nin de almaya hak kazandığı ’En İyi Çevre Eğitim ve Bilinçlendirme Etkinlikleri’ ödülü gerçekleştirilecek olan 2023 yılı Ulusal Mavi Bayrak Ödül Töreni’nde takdim edilecek.