Didim Belediyesi EMİTT’e hazırlanıyor

Didim Belediyesi, DİTAB’ın öncülüğünde dünyanın en büyük 5 turizm fuarı arasında yer alan EMITT’e katılacak.

Dünyanın en büyük 5 turizm fuarından biri olan 26. Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT), 8-11 Şubat tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde kapılarını açacak. Her yıl 40 binden fazla sektör profesyonelinin ve dünyanın dört bir yanından gelen seyahat şirketlerinin katıldığı fuarda Didim Belediyesi de yerini alacak. Fuarda özel olarak hazırlanmış dev stantta Didim’in tanıtımı yapılacak. Didim Turizm Altyapı Hizmet Birliği’nin (DİTAB) öncülüğünde kurulacak olan stantta kokteyller düzenlenecek, çeşitli gösteriler gerçekleştirilecek.

Dev stantta Didim Ticaret Odası, ilçede bulunan STK’lar ve dernekler, oteller, iş insanları ve turizmciler de yer alacak. Yükselen turizm kentlerinden biri olan Didim’in tanıtılacağı stantı binlerce yerli ve yabancı iş insanı, turizmci ve vatandaş ziyaret edecek. Apollon Tapınağı’ndan Altınkum’a, Milet Antik Kenti’nden Akbük’e Didim’in önde gelen turizm noktalarının tanıtılacağı stantta kentte 4 mevsim boyunca sürdürülen turizm aktivitelerinden örnekler yer alacak.