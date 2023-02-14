Didim Belediyesi ekipleri umut olmaya devam ediyor

Geçtiğimiz günlerde Kahramanmaraş’ta gerçekleşen ve tüm Türkiye’yi yasa boğan iki büyük depremin ardından afet bölgesinde arama ve kurtarma çalışmaları kesintisiz bir şekilde sürüyor. Depremin ilk günlerinde deprem bölgesine giderek arama kurtarma faaliyetlerine destek olan Didim Belediyesi ekipleri vatandaşlara umut olmaya devam ediyor.

Depremin şiddetli yıkımlara yol açtığı illerden birisi olan Hatay’ın Antakya ilçesinde arama ve kurtarma çalışmalarına katkı sunan Didim Belediyesi ekiplerinin desteği ile 178. saatte Esma Ahmet isimli vatandaş enkaz altından sağ çıkarıldı. Kadının sağ çıkartılması ekipleri sevince boğdu.