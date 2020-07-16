Didim Belediyesi ekipleri kıyı denetimi gerçekleştirdi

Aydının Didim ilçesinde belediye ekipleri, vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler doğrultusunda Fevzi Paşa mahallesi Uslu Sitesi ile Akbük merkezde kıyı şeridinde denetimler gerçekleştirdi.

Didim Belediyesi Zabıta ekipleri, kıyı şeridindeki çevre ve görüntü kirliği ile seyyar satıcılara yönelik mücadelesini sürdürürken, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşları ve tatilcileri de uyarılarda bulundu. Zabıta Müdürü Murat Hacıfettahoğlu, zabıta ekipleriyle ilk olarak Fevzi Paşa Mahallesi’ndeki kıyı şeridini denetledi. Çadırda kalan, mangal yapan ve korona virüs tedbirlerine riayet etmeyen vatandaşlar uyarıldı ve kurallar hatırlatıldı.

Akbük Mahallesi’nde de kıyı şeridi denetime çıkan zabıta ekipleri, tüm kıyı şeridindeki seyyar satıcıları kaldırırken, çevre kirliliği yapanlar ise uyarıldı.

Belediye başkanı A. Deniz Atabay ise “Ekiplerimiz kentin huzuru için çalışmalarına 7 gün 24 saat esasına uygun bir şekilde devam ediyor" dedi.