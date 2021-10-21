Didim Belediyesi boş arazisini değerlendirerek ürün ekecek

Didim Belediyesi, Balat Mahallesi’nde bulunan boş arazisine pamuk, buğday ve sebze ekimi gerçekleştirerek halkın kullanımına sunacak.

Sosyal Belediyecilik anlayışı ile kentte birçok çalışma hayata geçiren Didim Belediyesi, bir faaliyete daha imza attı. Didim Belediyesi, Balat Mahallesi’nde bulunan ve kullanılmayan boş arazisini değerlendirmek için kollarını sıvadı. Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın talimatı ile Didim Belediyesi’ne ait 74 dönüm büyüklüğündeki boş araziye pamuk, buğday ve sebze ekimi gerçekleştirilerek, halka kazandırılacak.

İhtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak

Didim Belediyesi tarafından Balat Mahallesi’ndeki araziye ekilerek hasadı gerçekleştirilen sebzeler, ucuz fiyatlarla vatandaşlarla buluşturulacak. Ayrıca bölgeye ekilen buğdaydan elden edilecek un, ilçedeki ihtiyaç sahibi vatandaşlara ücretsiz olarak dağıtılacak.

Çalışmaları kontrol etmek üzere Balat Mahallesi’ne giden Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu ve Zeynel Şener, bölgede incelemelerde bulundu. Ekim çalışmalarına başladıklarını belirten Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, “Balat Mahallemizde boş duran ve kullanılmayan arazimize pamuk, buğday ve sebze ekimi yaparak halkımıza kazandırdık. Ekilmiş buğdaydan elde ettiğimiz unu, ilçemizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Sebzeleri de ucuz fiyatlarla vatandaşlarımızla buluşturacağız. Tüm imkanlarımızı halkımızın için yararlı şekilde kullanmaya devam ediyoruz” dedi.