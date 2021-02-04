Didim Belediye meclisinde SGK borçları ele alındı

Didim Belediye meclisinin Şubat ayı olağan meclis toplantısında Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na olan borçlarının belediye taşınmazları üzerinden trampa yapılması konusu ele alındı. Madde Cumhur ittifakının hayır oyuna karşılık, Millet ittifakının evet oylarıyla kabul edildi.

Didim Belediye meclisinin Şubat ayı olağan meclis toplantısının ilk oturumunu yapıldı. Belediye başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında gerçekleşen toplantıya CHP’li meclis üyeleri Ahmet Yılmaz ve Muhammer Kanat mazeretli olarak katılmadı. Gündem öncesinde meclise verilen 4 yazılı önerge kabul edildi. Başkan Atabay önergelere cevap vereceklerini söylemesinin ardından Cumhur ittifakı meclis üyesi Eda Yücel İlhan önergenin sözlü de okunmasını istedi. Başkan Atabay önergeleri sözlü de okutma talebini kabul etti. Verilen 4 önergeyle ilgili bilgiler verildi.

“SGK borçları görüşüldü”

Gündemin ilk maddesinde ise geçen ayki meclis toplantısında Plan-Bütçe ve Hukuk komisyonuna sevk edilen “Belediyenin SGK’ ya olan borçları görüşüldü. Maddeyle ilgili olarak belediye meclisine verilen bilgi de belediyenin 7256 sayılı yapılandırmadan yararlanması noktasında SGK’ ya sunulacak ve rayiç değerleri belirlenecek19 taşınmazın özellikleri konusunda bilgiler verilirken, madde komisyondan oy çokluğuyla geldiği ifade edildi.

“Trampa 2 yıl kazandıracak, geriye kalanı ödeyeceğiz"

Cumhur ittifakı adına konuşan Meclis üyesi Şakir Saruhan taşınmazların değerini ve SGK olan borç miktarını sorarken Başkan Atabay da “Bu taşınmazların rayiç değerinin hepsi ortalama 24 ila 30 milyon TL arasında; bizim SGK borcumuz 160 milyon TL" dedi.

Meclis üyesi Saruhan taşınmazların borcun bir kısmını karşıladığını neden hepsinin ödenmediğini ifade etmesinin ardından cevap veren Başkan Atabay “Borcun tamamını ödeyecek değerde taşınmazda yok. Bizim alacağımız bu karar taşınmazları SGK kabul ederse bize 2 yıllık bir süre kazandıracak. Zaten 120 aylık bir yapılandırma söz konusu ve biz geriye kalan borçları da yapılandırarak diğer 3 yılda bunları belli plan dahilinde ödeyeceğimizi öngörüyoruz. Zaten yapılandırılma yapıldıktan sonra faizle de silinecek, belli oradan bir faizle ödeme yapılacak" dedi.

Başkan Atabay “Devlete olan borçlarımızı, devletin çıkardığı yasayla yine devletim kurumu üzerinden ödemek için adım atıyoruz. Biz borçlarımızı ödeyip önümüzü açalım diyoruz, ardından da emeğimizle kazanarak borçlarımızı 3 yıl sonra ödeyelim planımızı yaptık diyoruz ama sizler devletin sunduğu kanun ve devletin kurumlarına yönelik bu adıma karşı gibi sözler sarf ediyorsunuz. Bu noktada biz karar alıp SGK’ya sunacağız ve adımlarımızı ona göre atacağız” dedi. Madde Millet ittifakının evet, Cumhur ittifakının hayır oylarına karşılık oy çokluğuyla kabul edildi. Diğer maddeler komisyona sevk edildi.