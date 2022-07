Didim Belediye meclisi Amfi tiyatronun ücretlerini belirledi

Didim Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. İki oturumunda aynı gün yapıldığı toplantıda ek gündemle birlikte 12 gündem maddesi ele alındı. Ek gündem olarak meclis gündemine alınan belediyeye ait DİHİZ şirketine teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi konusu bazı CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi sebebiyle madde kabul edilmedi.

Didim Belediye Meclisi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı Belediye Başkanı A. Deniz Atabay başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesinde 3 ek gündem maddesi meclise kabul edilirken mecliste 12 gündem maddesi ele alındı. Temmuz ayı meclis toplantısının ilk oturumunda ek gündem dahil tüm maddelere komisyonlara havale edildi. Meclisinin ikinci oturumunun Kurban bayramı arife gününe denk gelmesi sebebiyle komisyon toplantıları için toplantıya yarım saat ara verildi. Meclisin ikinci oturumunda ise ilk olarak birimler arası ödenek aktarma" konusu komisyon raporu doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin ikinci maddesinde ise 2022 Mali Yılı Bütçesine ek ödenek verilmesi konusu ele alındı. Madde Komisyon Başkanı CHP’li Muhammer Kanat’ın da AK Partili meclis üyeleriyle hareket ederek, Ağustos ayına ertelenmesi yönünde karar çıktı. Komisyon raporu ise mecliste oy çokluğuyla kabul edilirken Belediye Başkanı A. Deniz Atabay komisyon Başkanı Kanat’a neden bu şekilde bir karar aldıklarını sordu. Başkan Atabay komisyondan çıkan bu kararı iyi irdelenmeden alındığını ifade ederek “Bu aldığınız kararla belediye bir ay çalışamaz durumda bırakıldı. Bu gerçeği göz önünde bulundurmadan değerlendirme yapmışsınız. Ülkenin durumu ortada; enflasyon çıkmış ama size verilen bu rapordaki verilen hepsinin bir karşılığı var. Siz diyorsunuz ki 1 ay hizmet yapılmasın. Siz bir ay bekleyelim diyorsanız bekleyelim.” sözleriyle maddenin ertelenmesi konusundaki raporu tepki gösterdi. Gündeme ek gündem maddesi olarak alınan Amfi tiyatro gösteri alanının (Haziran-Eylül) kullanım ücretinin belirlenmesi konulu yazısı görüşüldü. Plan ve bütçe komisyonuna sevk edilen maddenin içeriğiyle ilgili de bilgiler verildi.

Buna göre Amfi tiyatro kullanım ve kira bedelleri belli oldu. Amfi tiyatro gösteri haftanın ilk 4 günü (Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe) kamu kurum ve kuruluşları kullanırken haftanın son 3 günü (Cuma, Cumartesi ve Pazar) günleri geçici süre organizatörlere kiraya verilecek. Komisyon kararı sonucu oy birliğiyle kabul edilen 2022 yılında uygulanacak (KDV dahil) kullanım ve kira bedeli şu şekilde oldu; Hafta içi (Pazartesi, Salı,, Çarşamba ve Perşembe Günleri) Resmi Kurum ve Kuruluşlarının, Devlet Okullarının Meslek Odalarının, vakıfların, kamu yararına çalışan derneklerin, amatör müzik ve tiyatro topluluklarının yapacağı her türlü ücretsiz program (biletsiz) ücretsiz, Resmi Kurum ve Kuruluşlarının, Devlet Okullarının, Meslek Odalarının, vakıfların yapacağı her türlü ücretli program ücretsiz, kamu yararına çalışan derneklerin, amatör müzik ve tiyatro topluluklarının Sivil Toplum Kuruluşlarının yapacağı her türlü ücretli program (biletsiz) 2 bin TL, Özel Kişi ve Kuruluşların her türlü etkinlikleri ile ticari amaçlı sanatsal ve kültürel programları için (biletsiz)3 bin 500 TL. Hafta içi ilk dört maddede belirtilen kullanımların olmaması ve talep olmaması durumunda 15 bin TL.

Hafta Sonu (Cuma, Cumartesi ve Pazar Günleri); 1-Organizatörlerin sanatçı/grup/topluluk getirmek suretiyle düzenleyecekleri her türlü konser, tiyatro ve gösteri amaçlı kullanımlar için 25 bin TL. 2-Özel Kişi ve Kuruluşların her türlü etkinlikleri ile ticari amaçlı sanatsal ve kültürel programları için 25 bin TL olarak belirlendi. Ayrıca 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 21. maddesi gereği alınması gereken eğlence vergisinin de; 1.Yerli film göstermelerinden yüzde 10 2.Yabancı film göstermelerinden yüzde 10 3.Tiyatro, opera, operet, bale, karagöz, kukla ve ortaoyunundan yüzde 0. 4.Konserlerden yüzde 10 ver 5.Sirklerden yüzde 20 bedel alınmasına oy çokluğuyla karar verildi.

Gündemin on birinci maddesi olan araç hibe edilmesi konusu görüşülerek, oy çokluğuyla kabul edildi. Gündemin son maddesi olan Belediye Şirket DİHİZ A.Ş.’ne teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi hususu görüşüldü. Belediye şirketi DİHİZ şirketine teminat mektubu ve kredi kartı alım yetkisinin verilmesi konusu bazı CHP’li meclis üyelerinin ret oyu vermesi sebebiyle madde kabul edilmedi.