Didim Belediye Başkanı Atabay, CHP Muğla Milletvekili Erbay’ı ağırladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Muğla Milletvekili Burak Erbay, Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı ziyaret etti.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Didim’e geldi. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ı makamında ziyaret eden Milletvekili Erbay’a CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak da eşlik etti. Didim ve Muğla’da yapımı süren yatırımların değerlendirildiği görüşme sonrası Milletvekili Erbay ve Başkan Atabay, ilçede bulunan bir spor merkezinin açılışına katıldı.

Açılışın ardından Milletvekili Erbay ve Başkan Atabay, incelemelerde bulunmak üzere Didim 2’innci Koy’da yapımı süren amfi tiyatro şantiyesine gitti. Şantiyede yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Atabay, Milletvekili Erbay’ı amfi tiyatronun açılışına davet etti. Milletvekili Erbay, amfi tiyatro projesi ve Didim Belediyesi’nin çalışmalarından övgü dolu sözlerle bahsederek CHP’li başkanların destekçisi olmaya devam edeceklerini belirtti.