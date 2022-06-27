Didim Amfi Tiyatro’daki konser ilgiyle izlendi

Didim Belediyesi tarafından Didim Amfi Tiyatro’da düzenlenen Selda Bağcan konserine vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken konsere 15 binden fazla izleyicinin katıldığı öğrenildi.

Didim Belediyesi kültür ve sanat faaliyetlerine hız kesmeden devam ediyor. Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay’ın seçim vaatleri arasında bulunan, açılışı 23 Haziran Perşembe günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu tarafından gerçekleştirilen Didim Amfi Tiyatro, açılışın hemen ardından gerçekleştirilen konserler ile Didimli vatandaşları sanat ile buluşturdu. Türkiye’nin yeni kültür ve sanat merkezi haline gelen Didim Amfi Tiyatro’nun ilk haftasında sahne alan Senfoni Orkestrası ve Melek Mosso’nun ardından ünlü sanatçı Selda Bağcan Didimli vatandaşlar ile buluştu.

Yerli ve yabancı turistler ile çevre illerden gelen birçok sanatseverin katıldığı konser yoğun ilgi gördü. 15 binden fazla izleyicinin katıldığı konserde Didim Amfi Tiyatro’nun etkinlik alanı ile yeşil alanı doldu, taştı. Gece boyunca Selda Bağcan’ın söylediği türkülere eşlik eden izleyiciler unutulmaz anlar yaşadı.

Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, Didim 2’nci Koy’da, mavi ve yeşilin buluştuğu noktada yükselen Didim Amfi Tiyatro’nun yapımında emeği geçen personelleri de unutmadı. Başkan Atabay, konser öncesinde Didim Amfi Tiyatro üstlenici firması personellerini sahneye davet ederek çiçek takdim etti, emeklerinden dolayı teşekkür etti.

İlk haftasında dahi on binlerce vatandaşı ağırlayan Didim Amfi Tiyatro’nun başarısından dolayı gurur duyduklarını söyleyen Didim Belediye Başkanı Ahmet Deniz Atabay, sanatseverlere etkinliklere gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür etti. Didim’de kültür ve sanat faaliyetlerinin hız kesmeden süreceğini söyleyen Başkan Atabay, "Didim Amfi Tiyatro’nun ilk haftasında birbirinden ünlü sanatçıları vatandaşlarımız ile buluşturduk. Sanatseverler de bu etkinliklerde bizleri yalnız bırakmadı. Tüm vatandaşlarımıza Didim Amfi Tiyatro’ya gösterdikleri ilgiden dolayı teşekkür ederim. Burada, bu sahnede düzenlenecek kültür ve sanat etkinlikleri hız kesmeden devam edecek" dedi.