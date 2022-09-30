Didim Amfi tiyatroda “Yıldız isimleri” ağırlandı

Didim Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan “Didim Amfi Tiyatro” açılışının ardından yaz döneminde bir çok kültürel ve sanatsal aktiviteye ev sahipliği yaptı. Amfi tiyatronun yapılmasıyla birlikte Çeşme, Bodrum ve Antalya gibi turistik bölgelerde konser veren bir çok ünlü isim Didim’de de konserler vermeye başlarken, konserler ilçede hareketliliğe de sebep oldu.

Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın mega projeleri arasında yerini alan ve CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu tarafından açılışı gerçekleştirilen “Didim Amfi Tiyatro” 26 Haziran 2022 tarihinde resmi olarak hizmete açıldı. 3 bin yıllık Milet Antik kentinin mimarisinden esinlenilerek günümüze uygun olarak yapılan amfi tiyatro sahnesi, görsel mimarisi ve peyzaj düzenlemesiyle taraflı tarafsız bir çok kesimin beğenisini topladı. Didim Amfi Tiyatro’nun açılması birlikte kentteki kültürel ve sanatsal bir çok organizasyonda yapılmaya başlandı. Amfi tiyatronun yapılmasıyla birlikte Çeşme, Bodrum ve Antalya gibi turistik bölgelerde yaz döneminde konser veren bir çok ünlü isim Didim’de de konserler vermeye başlarken, konserler ilçede hareketliliğe de sebep oldu.

Didim Belediyesi’nce düzenlenen Selda Bağcan ve Melek Mosso konseri, senfoni orkestrası konseri ile Gazeteci-Yazar Metin Uca’nın sahneye koyduğu “Bunu mu demek istedim” oyunu sahnelendi. Didim Amfi Tiyatro’da Didim Belediyespor yararına Koray Avcı konseri düzenlenirken, özel ve biletli organizasyonlar tarafından yaz döneminde Pop Müziğinin yıldız isimleri Serdar Ortaç, Sıla ve Zeynep Bastık Arabesk müziğinin güçlü seslerinden Serkan Kaya Didimlilere ve hayranlarına unutulmaz anlar yaşattı. Amfi tiyatro ayrıca ilçede var olan yerel sanat müziği gruplarının da konserlerini ev sahipliği yaparken, yaklaşık 2,5 aylık sürede bir çok ünlü ismin Didim’de konser yapmasına olanak sağladı.

Yaz döneminde yaşanan bu hareketlilik hem ilçenin tanıtımına katkı sunarken, bölgede esnaflara da katkı sağladığı görüldü.